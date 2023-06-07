Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 7 июня к 08:00 на дорогах города первое ДТП зафиксировали на ш. Космонавтов после выезде с кольца у гипермаркета «Леруа Мерлен» в сторону аэропорта. Затруднение в движении транспорта в 6-7 баллов есть на развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной.

В сторону центра города скопление транспорта на ш. Космонавтов перед перекрестком с ул. Стахановской.

Скопление транспорта в районе промышленного узла в Осенцах на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной.

В Свердловском районе города первые заторы в 6-7 баллов на ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Шоколад», перекрестке ул. Чкалова и ул. Куйбышева, круговом движении на кольце Комсомольской площади.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 21 км. Температура воздуха +13 градусов, облачно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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