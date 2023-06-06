В Индустриальном районе Перми 13 июня отключат холодную воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе в Перми вновь запланированы отключения холодной воды. Специалисты компании «Новогор-Прикамье» проведут аварийно-восстановительные работы в Индустриальном районе. Под отключения попадут 48 домов.

Так, 13 июня без воды останутся жители домов по ул. Свиязева, 35, 37, 39, 39А, 41, 41/1, 43, 45, Газосварщиков, 3, 33, Геологов, 10, 29, 29/2, 33, Дивьинская, 47, 84, Карьерная 1-я, 3, 38, Карьерная 3-я, 10, Глинки, 8, Беляева, 109, Разведчиков, 25, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 1-я Ремонтная, 1, 2-я Ремонтная, 2, Сталеваров, 6, 27, Экскаваторная, 4, 33а, 35, 35а, 37а, Энергетиков, 4, 37, 38, 38а, 39, 39к2, 40. Воду в этих домах планируется отключить с 9 утра до 19 вечера.

Кроме того, 13 июня с 10.00 часов ровно на сутки воды не будет в доме по улице Карпинского, 112. Восстановить водоснабжение здесь планируется на следующий день в 10.00.

Пермякам рекомендуется заранее сделать необходимые запасы воды на период отключения.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65