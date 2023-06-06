В Пермском крае осудят мужчину за истязание 14-летней дочери

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае 38-летний житель поселка Майский предстанет перед судом за истязание 14-летней дочери. Об этом сообщили в Региональном Следственном управлении СКР.

По версии следствия, используя малозначительные поводы, мужчина систематически избивал девочку руками, ремнем и резиновым шлангом. Побои своей дочери он наносил, когда был пьян. Это происходило почти год – с июля 2022 года по март 2023.

Все это время обвиняемый причинял девочке психические страдания, физическую боль и телесные повреждения. О том, что девочка подвергается избиению, заметила школьный учитель. Она сообщила об этом в следственные органы.

В ходе расследования уголовного дела потерпевшую изъяли из семьи. Сейчас она находится в соцучреждении. Следователи внесли представление об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступления. Сейчас собрано достаточно доказательств, доказывающих вину мужчины. В связи с чем, уголовное дело передано в суд.

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