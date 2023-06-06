На Егошихинском кладбище Перми перезахоронили останки 253 жителей Первогорода

Фото: Алексей Дёмкин / Telegram

Сегодня, 6 июня, на Егошихинском кладбище в Перми прошло перезахоронение останков первых жителей города. Сейчас этом на месте установили крест с информационной табличкой. А в 2024 году планируется создать мемориал. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своем telegram-канале.

История началась еще в 2013 году. Во время археологических раскопок между улицами Максима Горького, Ленина, Пермской и Островского обнаружили древние захоронения. Всего было найдено 253 погребения. Все они относились к XVIII веку. Предположительно, эти люди были первыми рабочими Егошихинского медеплавильного завода, а также члены их семей.

Решить вопрос с погребением останков жителей Первогорода планировалось к 300-летию Перми. И вот сейчас они преданы земле. Процесс завершен.

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