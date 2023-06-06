Туристический сбор за посещение природных парков в Прикамье составит 100 рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшее время в Пермском крае планируют ввести туристический сбор за посещение особо охраняемых природных территорий. Размер сбора составит 100 рублей с человека. Об этом сообщил начальник управления по охране окружающей среды краевого минприроды Лев Третьяков.

Предполагается, что плата будет введена уже в 2023 году. Туристы будут платить за посещение природного парка «Пермский». В настоящее время нормативный акт запущен, в самое ближайшее время он будет подписан.

Средства, собранные за посещение ООПТ, планируется направить на охранные мероприятия и развитие инфраструктуры для экологического туризма. На территориях, где введут плату, будет проведены благоустройство.

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