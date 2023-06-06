В Перми 12 июня запретят розничную продажу алкоголя

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми 12 июня в связи с празднованием Дня России будет запрещена розничная продажа алкоголя. Запрет вводится постановлением краевого Правительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
За нарушение условий и мест розничной продажи алкогольной продукции грозит административный штраф. Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
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