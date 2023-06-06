В Росавиации назвали причины выкатывания самолета за пределы полосы в Перми

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Росавиация завершила расследование инцидента, который произошел в аэропорту Перми утром 8 января этого года. При взлете самолет Boeing-737 авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту помимо шести членов экипажа находились 183 пассажира, в том числе 7 детей. Никто из них не пострадал. Самолет не получил повреждений.

Заключение Росавиации сегодня опубликовал telegram-канал «Авиаторщина». Как следует из документа, причиной выката самолета эксперты назвали совокупность факторов. Оказалось, что у самолета имелась неисправность в системе управления разворотом передней опоры шасси (ПОШ). Командир воздушного судна знал об этом, но принял «необоснованное» решение выполнить рейс.

Установлено, что передняя опора шасси отходила от нейтрального положения. Наиболее вероятной причиной этого стали проблемы с прохождением гидравлической жидкости в систему управления ПОШ. Дефект проявлялся при низких температурах воздуха. А то утро в Перми было около -35 градусов. Самолет выкатился за пределы рабочей части взлетно-посадочной полосы на скорости 57 км/ч.

В качестве сопутствующей причиной авиаинцидента комиссия Росавиации указала отсутствие осевых огней на взлетно-посадочной полосе. Этот серьёзный инцидент в Росавиации расценивают как «полёт на заведомо неисправном воздушном судне в угоду регулярности полётов».

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