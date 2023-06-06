В Перми 12 июня перекроют центральные улицы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В день празднования 300-летия Перми, 12 июня, центральные улицы перекроют для движения транспорта. Об этом этом предупредили в администрации города.

Запланированы масштабные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города. В связи с этим будут закрыты следующие участки:

- Улица Ленина от Попова до Борчанинова с 01:00 12 июня до 01:00 13 июня.

- Улица Ленина от Борчанинова до Крисанова с 08:00 12 июня до 01:00 13 июня.

- Улица Борчанинова от Пермской до Петропавловской с 08:00 12 июня до 01:00 13 июня.

- Коммунальный мост закроют для транспорта и пешеходов на время запуска фейерверка с 23:30 12 июня до 00:10 13 июня.

- Улицу Попова от Борцов Революции до Окулова также закроют из-за фейерверка.

Кроме того, с 01:00 11 июня до 01:00 13 июня нельзя будет останавливаться и ставить на стоянку транспорт по улице Ленина от Попова до Крисанова и по улице Борчанинова от Пермской до Петропавловской.

Схема: аминистрация Перми

Схема: аминистрация Перми

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