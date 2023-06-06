«Т Плюс» проверяет теплосети Кировского района Перми с помощью специального робота

Фото: «Т Плюс»

Пермские тепловые сети ПАО «Т Плюс» для диагностики и оценки технического состояния теплосетей применяют специализированный телеуправляемый комплекс. Он оснащен камерой для проведения визуального и измерительного контроля сварных швов и модулем магнитной дефектоскопии для оценки состояния трубопровода. В настоящее время оборудование используется в Кировском районе Перми.

Робот-диагност выявляет участки теплосети, которые имеют критические или близкие к критическим утончения стенки. Своевременное устранение таких повреждений позволит минимизировать или совсем избежать порывов трубопроводов в отопительный сезон. Это снизит потери теплоносителя и увеличит надежность теплоснабжения жителей.

С момента старта межсезонной подготовки с помощью робота-диагноста своевременно выявлен 81 дефект на теплосетях. На сегодняшний день проверено 2,8 тыс. метров трубопроводов в Перми, из них в Кировском районе – 535 метров. Диагностика с помощью современного оборудования продолжается.

Робот позволяет провести комплексную оценку теплосетей, по которым отопление и горячая вода поступают в дома горожан. Результаты диагностики можно оценивать с помощью специального программного обеспечения. Скорость обследования труб с помощью робота – примерно 10 часов на каждые 100 метров. Такой подход позволяет оценить техническое состояние трубопроводов тепловых сетей не только в контрольных точках (например, в тепловых камерах), а провести диагностику всего трубопровода.

Телеуправляемый диагностический комплекс – сложное оборудование, поэтому для его обслуживания специалисты «Т Плюс» в Перми прошли специализированное обучение. Применение современного оборудования является частью стратегии ESG (Environmental, Social, andCorporateGovernance) или «Устойчивое развитие» – принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

Бизнес, который работает в рамках ESG стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия (вносит вклад в экономику, природу и социальные проекты).В «Т Плюс» в 2022 году утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG. Вся деятельность компании строится в соответствии с принципами устойчивого развития.