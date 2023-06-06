Глава Перми Алексей Дёмкин вместе с педагогами привез гуманитарный груз в ДНР

Фото: Telegram-канал Алексея Дёмкина

В конце прошлой недели глава Перми Алексей Дёмкин посетил небольшой город Снежное в ДНР. Вместе с ним поехали директора пермских школ №47, №30 и гимназии №7. В рамках миссии «Открытые сердца» они привезли гуманитарную помощь.

Алексей Дёмкин посетил Снежнянскую специальную школу-интернат №42, в которой живут и учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. В школу привезли ноутбуки и лазерные принты. Пермские педагоги провели обучающие семинары по нормативно-правовому сопровождению инклюзивного образования для местных учителей.

Фото: Telegram-канал Алексея Дёмкина

Также Алексей Дёмкин встретился с сотрудниками батальона ОМОН «Парма» Управления Росгвардии по Пермскому краю. «Пообщались с бойцами, посмотрел, как они расположены. Говорят, что для них очень ценно внимание с родной земли», — отметил мэр Перми.

Кроме того, Алексей Дёмкин встретился с главой города Снежное Александром Скворцовым, вместе с ним посетил мемориальный комплекс «Саур-Могила», посвященный освобождению Донбасса советскими войсками в 1943 году в ходе Великой Отечественной войны. В 2014 году во время боев мемориал сильно пострадал, но в прошлом году его восстановили и снова открыли.