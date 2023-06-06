В соцсетях появилось сообщение с угрозами расстрела посетителей пермского ТЦ

Фото: Олег ЗОЛОТО
В соцсетях 6 мая появилось сообщение с угрозами теракта. Был опубликован скрин переписки, где неизвестный заявил, что планирует открыть огонь по посетителям пермского ТЦ. Он не уточнил, о каком именно торговом центре идет речь. Также неизвестный прислал фото оружия и патронов.
Автор поста предупредил жителей, что получил такое сообщение, и призвал на всякий случай отказаться от похода в ТЦ.
Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Пермскому краю. По словам сотрудников полиции, сообщение о терракте — фейк: «Призываем граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации».
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