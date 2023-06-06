В День города в Перми будет пасмурно и холодно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в День города будет холодно. Причина — мощное арктическое вторжение. Об этом сообщил Business Class со ссылкой на специалиста ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова.

Есть два варианта, какой может быть погода в дни празднования 300-летия 11 и 12 июня. В первом случае дождей может не быть. Температура ночью опустится до +1…+6 градусов, а днем не превысит +12…+17.

Второй случай, по словам Андрея Шихова, более вероятный. Он предполагает небольшие дожди и дневную температуру не выше +12…+14 градусов.

Андрей Шихов сравнил предстоящие праздничные дни с прошлым годом, когда День города стал самым холодным днем лета. Температура тогда не превысила +8 градусов.

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