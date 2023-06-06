В Москве поставили пермские причалы для речных электротрамвайчиков

Фото: соцсети Антона Удальева

На Москве-реке начали установку сделанных в Перми причалов для речных электротрамвайчиков. Их производит Пермская судоверфь. Об этом в своих соцсетях рассказал экс-глава инфраструктурного комитета Заксобрания Пермского края Антон Удальев.

В многофункциональных причалах есть Wi-Fi, большая зона отдыха и кафе с панорамными окнами. Также для удобства они оборудованы широкими проходами и пандусами для маломобильных пассажиров.

Всего в Москве будут установлены пять таких причалов.

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