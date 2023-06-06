Сотрудников Фонда капремонта Прикамья обвинили в подлоге

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Краснокамске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников Фонда капитального ремонта Пермского края. Их обвинили в служебном подлоге. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Обвиняемые вносили ложные сведения в акт приемки работ по капремонту и вводу жилья. Так произошло с многоквартирным домом в Краснокамске по адресу Комсомольский проспект, 7. У него ремонтировали крышу.

Заказчик принял работы, но на самом деле они были завершены только через два месяца после этого. Теперь прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

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