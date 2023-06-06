В Перми у Центрального рынка появился мобильный пункт приема на военную службу

Фото: соцсети Александра Русанова

В центре Перми начал работать мобильный пункт приема на военную службу по контракту. Он расположился рядом с Центральным рынком. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Ленинского района Александр Русанов.

В пункт могут обратиться все желающие от 18 до 65 лет. Процедура поступления на службу там упрощенная. Также можно узнать всю информацию о военной службе.

Кроме того, желающие пойти служить по контракту могут обратиться в военкомат по месту регистрации или в пункт отбора на службу по контракту по улице Монастырской, 53б.

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