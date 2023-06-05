Экс-депутату Александру Телепневу не удалось смягчить приговор

Телепнев проведет в колонии строгого режима 4 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском краевом суде 5 июня оставили в силе приговор бывшему депутату Законодательного собрания Александру Телепневу. Ранее Ленинский суд приговорил его четырем годам колонии строгого режима.

Напомним, Александра Телепнева приговорили за хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия. В апреле прошлого года он устроил дебош в пермском баре «Наташа»: бросал стулья и посуду в персонал, матерился. Ранее Телепнев уже отсидел 2 года за инцидент в ночном клубе «Дом культуры».

Зимой 2018 года он сломал челюсть диджею и музыкальному продюсеру из Перми Андрею Ширману - DJ Smash.

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