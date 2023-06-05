Коллекция пермского зоопарка пополнилась Жаном и Жозефиной

Пару игрунок можно увидеть в Пермском зоопарке. Фото: Пермский зоопарк.
В Пермском зоопарке появились новые обитатели. Коллекция пополнилась парой приматов из семейства игрунковых. Зоологи рассказали, что самца зовут Жан, а самку Жозефина.
Длина тела этих зверьков около 20 см., а вес всего 200 грамм.
Отличает игрунок Жоффруа оригинальная внешность, на щеках, на лбу и шее у них белая шерсть.
У животных оригинальная внешность. Фото: Пермский зоопарк.
- Она резко контрастируют с длинными пучками волос вокруг ушей, - говорят специалисты зоопарка. Животные всеядны и в основном охотятся на фрукты, лягушек, ящериц и мелких насекомых.
Чаще игрунки живут группами по 8 - 10 животных, возможно и в пермском зоопарке образовавшаяся пара принесет потомство. В природе игрунки встречаются в юго-восточной Бразилии.
Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru