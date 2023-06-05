Коллекция пермского зоопарка пополнилась Жаном и Жозефиной

Пару игрунок можно увидеть в Пермском зоопарке. Фото: Пермский зоопарк.

В Пермском зоопарке появились новые обитатели. Коллекция пополнилась парой приматов из семейства игрунковых. Зоологи рассказали, что самца зовут Жан, а самку Жозефина.

Длина тела этих зверьков около 20 см., а вес всего 200 грамм.

Отличает игрунок Жоффруа оригинальная внешность, на щеках, на лбу и шее у них белая шерсть.

У животных оригинальная внешность. Фото: Пермский зоопарк.

- Она резко контрастируют с длинными пучками волос вокруг ушей, - говорят специалисты зоопарка. Животные всеядны и в основном охотятся на фрукты, лягушек, ящериц и мелких насекомых.

Чаще игрунки живут группами по 8 - 10 животных, возможно и в пермском зоопарке образовавшаяся пара принесет потомство. В природе игрунки встречаются в юго-восточной Бразилии.

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