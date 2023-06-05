Ночью 7 июня в Пермском крае полностью перекроют участок трассы М-7 «Волга»

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Ночью 7 июня в Пермском крае полностью перекроют для движения участок федеральной трассы М-7 «Волга». Дорогу закроют в районе кафе «Канары» и АЗС «Нефтехимпром». Об этом сообщает Минтранс Прикамья.

По информации Упрдор «Прикамье», ограничение будет действовать в период с 02:30 до 03:30. Это связано с демонтажем металлической П-образной конструкции.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному перекрытию. Также рекомендуется заранее планировать маршрут следования и выбирать пути объезда. Автомобилисты смогут объехать данный участок по улице Ласьвинской в Кировском районе Перми.

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