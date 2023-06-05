Бизнесмена из Перми оштрафовали на 2 млн рублей за взятку сотруднику ФСБ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермяка признали виновным в даче взяток должностному лицу. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчину задержали с поличным на месте преступления 7 февраля этого года при передаче 200 тысяч рублей сотруднику ФСБ. В ходе следствия он признал вину в полном объеме. Он решил передать взятку, пытаясь избежать привлечения к уголовной ответственности. В результате суд обязал его выплатить штраф в 2 млн рулей.

Речь идет о бизнесмене Эльшаде Ризанове. Уголовная ответственность ему грозила за нарушения при сносе аварийных домов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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