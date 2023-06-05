В Перми заключен договор на достройку проблемного дома в ЖК «Авиатор»

Фото: permkrai.ru

Краевой фонд защиты прав дольщиков заключил договор на достройку проблемного дома в Свердловском районе Перми. Речь идет о долгострое по улице Старцева, 143 в ЖК «Авиатор».

Как сообщает Минстрой Прикамья, возведением дома займется пермская компания ООО «ТехСтрой». Общая жилая площадь составит более 28 тысяч квадратных метров. Завершить работы на объекте необходимо за 17 месяцев. После этого ключи от своих новых квартир получат более 300 дольщиков.

Напомним, разрешение на строительство 21-этажного дома было выдано ООО «Авиатор-3» в 2015 году. Изначально ввести объект в эксплуатацию планировалось в 2018 году. Но застройщик свои обязательства не выполнил. В 2020 году был признан банкротом.

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