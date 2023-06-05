В Перми следователи проверяют информацию об истязании детей воспитателем

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми следователи организовали доследственную проверку информации об истязании воспитателем детей в детском саду. Ранее жалобы на поведение воспитателя в одном из дошкольных учреждений города появились в социальных сетях. Сообщалось, что она якобы неоднократно избивала ребят и кричала на них.

Как сообщили в региональном Следственном управлении СКР, в настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка ситуации и принято процессуальное решение.

В ведомстве также пояснили, что проведение процессуальной проверки взял на личный контроль руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин.

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