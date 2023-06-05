В ходе спецоперации погиб 31-летний боец из Пермского края

Фото: соцсети родственников

В ходе спецоперации на Украине 4 мая в боях под Артемовском погиб Иван Ташкинов из поселка Сылва. Ему был 31 год.

Трагическую новость в своих соцсетях сообщили родственники бойца. С ним простились 4 июня. Его похоронили на малой родине.

Ранее мы сообщали, что в ходе СВО погиб танкист из Лысьвы. Он был мобилизован осенью прошлого года.

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