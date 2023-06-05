В Добрянском округе Прикамья зафиксировали вспышку бешенства

Лиса проникла на участок, вела себя агрессивно и бросалась на людей. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В Добрянском округе Пермского края зафиксирована вспышка бешенства. Эпизоотическим очагом заболевания определен участок в СНТ «Верхняя Полазна». Информацию об этом опубликовала администрация округа.

Сообщается, что на территорию одного из частных земельных участков проникла бешеная лиса. Она вела себя агрессивно и бросалась на людей. На помощь пришли соседи. Они помогли мужчине обезвредить дикого зверя.

Специалисты взяли материал животного и отправили на экспертизу. Результаты показали, что лиса заражена бешенством.

Сейчас на территории проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий. Указом губернатора Пермского края в населенном пункте введен карантин по бешенству. На этот период территорию запрещено посещать посторонним лицам, кроме ветеринаров и персонала, привлеченного к ликвидации очага заболевания. Также запрещен ввоз и вывоз животных. Срок карантина пока не определен.

Местным жителям рекомендуют сделать домашним животным прививку против бешенства, а также не контактировать с дикими животными, которые проявляют несвойственное для них поведение.

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