В Добрянском округе Прикамья зафиксировали вспышку бешенства

Лиса проникла на участок, вела себя агрессивно и бросалась на людей.
Фото: Григорий КУБАТЬЯН
В Добрянском округе Пермского края зафиксирована вспышка бешенства. Эпизоотическим очагом заболевания определен участок в СНТ «Верхняя Полазна». Информацию об этом опубликовала администрация округа.
Сообщается, что на территорию одного из частных земельных участков проникла бешеная лиса. Она вела себя агрессивно и бросалась на людей. На помощь пришли соседи. Они помогли мужчине обезвредить дикого зверя.
Специалисты взяли материал животного и отправили на экспертизу. Результаты показали, что лиса заражена бешенством.
Сейчас на территории проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий. Указом губернатора Пермского края в населенном пункте введен карантин по бешенству. На этот период территорию запрещено посещать посторонним лицам, кроме ветеринаров и персонала, привлеченного к ликвидации очага заболевания. Также запрещен ввоз и вывоз животных. Срок карантина пока не определен.
Местным жителям рекомендуют сделать домашним животным прививку против бешенства, а также не контактировать с дикими животными, которые проявляют несвойственное для них поведение.
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