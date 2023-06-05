В Прикамье резко выросла смертность среди младенцев

Фото: Олег Укладов

В Пермском крае зафиксирован скачок младенческой смерти. Это следует из годового отчета о реализации государственной программы «Качественное здравоохранение» за 2022 год. Документ опубликован на сайте краевого минздрава.

Сообщается, что в первом квартале прошлого года показатель смертности среди младенцев резко вырос. Причиной, в первую очередь, стала инфекционная заболеваемость женщин во время беременности, в том числе коронавирусом.

Плановое значение младенческой смерти в регионе — 4,1 человека на 1000 родившихся. В начале прошлого года оно подскочило до 5,8. В целом по итогу года оно составило 4,6, что на 9,8% больше, чем годом ранее.

Также в прошлом году смертность детей от 0 до 4 лет на 1000 родившихся составила 5,7 человек, а от 0 до 17 — 40,5 на 100 000.

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