«Амкар» на домашнем поле сыграл вничью с миасским «Торпедо»

Фото: ФК «Амкар Пермь»

Пермский ФК «Амкар» провел заключительный матч чемпионата ФНЛ-2. Это был домашний матч против «Торпедо» из Миасса. Во втором тайме команды обменялись голами. Итоговый счет 1:1.

Сезон 2022/23 завершен. По итогам всех 27 игр «Амкар» расположился на третьем месте турнирной таблицы. Лучшим игроком сезона признан Иван Маркелов.

«Амкар» вновь не смог выйти в Первую лигу. Клуб получил отказ от Российского футбольного союза в лицензии, которая позволяет выступать в этом дивизионе.

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