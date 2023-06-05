В Пермском крае ушел из жизни Почетный строитель РФ

Фото: администрация Добрянского городского округа

В Добрянке ушел из жизни строитель Константин Резанов. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Константин Леонидович родился в Свердловске. После окончания школы сразу отправился в армию, а после армии — поступил в Пермский Политех. С 1979 года переехал в Добрянку, после чего его жизни была неразрывно связана с этим городом.

По окончании вуза Константин Резанов начал работать в тресте «Уралэнергострой». Затем перешел в СУ «Жилстрой», где прошел путь от мастера до руководителя компании. После работал главным инженером Управления строительства Пермской ГРЭС.

С 1997 по 2006 годы Константин Резанов занимал пост председателя по градостроительству администрации Добрянки. Получил звание «Почетный строитель Российской Федерации» и был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

«Приносим искренние соболезнования родным и близким Константина Леонидовича», — говорится в сообщении. Дата, время и место проведения церемонии прощания озвучат отдельно.

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