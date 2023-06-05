Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 5 июня к 08:00 на дорогах города нет ДТП и крупных заторов. Затруднения в движении транспорта в 6-7 баллов фиксируются в центральной части Перми на ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Петропавловской, ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции, а также кольце Колхозной площади.

В Мотовилихе медленное движение в на бул. Гагарина в створе Средней дамбы, ул. Мостовой от ул. Огородников до ул. Фокинской, ул. Уинской перед ул. Грибоедова в сторону ул. Старцева.

В Свердловском районе наиболее сложная ситуация складывается на ул. Чкалова на перекрестках с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана, на ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Шоколад».

В Индустриальном районе с утра скопление транспорта на развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной, ул. Верхне-Муллинской и ул. Леонова при выезде на ул. Промышленную.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 35 км. Температура воздуха +11 градусов, ясно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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