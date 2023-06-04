Имущество «Пермского свинокомплекса» выставили на торги за 1,2 млрд рублей

Фото: свк-пермский.рф

Имущественный комплекс АО «Пермский свинокомплекс» вновь выставили на торги. Начальная стоимость составляет 1,2 млрд рублей. Аукцион назначен на 20 июля. Об этом сообщает Business class.

По данным издания, на продажу выставили земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование, транспорт, производственный и хозяйственный инвентарь, а также товарный знак, незавершенное производство и товарно-материальные ценности.

Напомним, первые торги по продаже имущества Пермского свинокомплекса проходили в начале июня. Однако аукцион не состоялся. Причиной стало отсутствие заявок. Тогда имущество предприятия продавалось за 1,369 млрд рублей.

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