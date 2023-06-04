Управление МВД Перми объявляет о начале формирования Общественного совета

Фото: Управление МВД России по городу Перми / ВКонтакте

Управление МВД по городу Перми приступает к формированию нового состава Общественного совета. Он формируется на основе добровольного участия в его деятельности жителей, членов общественных объединений и организаций, сообщили в ведомстве.

Предложения от жителей, общественных объединений и организаций по кандидатурам для включения в состав Общественного совета будут принимать до 13 июня включительно.

Заявления направляются по почтовому адресу: 614007, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 48, Управление МВД России по г. Перми для группы по связям со средствами массовой информации. Также можно направить сканированные документы по электронной почте grp.59.per.umvd@mvd.ru.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (342) 218-81-37.

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