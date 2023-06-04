В Перми задержали мошенницу, укравшую у пенсионеров более 2 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми полицейские задержали женщину-курьера телефонных мошенников. 21-летняя жительница Соликамска подозревается в хищении у троих пенсионеров свыше 2 миллионов рублей. Подробности рассказали в краевом МВД.

Установлено, что женщина работала курьером и переводила похищенные деньги на счета аферистов, обманывающих пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал в беду». За два майские дня она похитила сбережения у пожилых людей 1939 и 1944 годов рождения.

В отношении злоумышленницы сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». В настоящее время задержанная находится под стражей. Полицейские устанавливают причастность правонарушительницы к другим аналогичным преступлениям.

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