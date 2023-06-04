Житель Прикамья создал восьмиметровую копию Эйфелевой башни

Фото: Serg Erofeev / ВКонтакте

В Кондратово школьный учитель построил копию Эйфелевой башни. Модель создана в масштабе 1/40. Об этом Сергей Ерофеев сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Высота местной достопримечательности достигает 8,3 метра, с пьедесталом – 8,7 метров. Ее вес составляет 400 кг. Для ее изготовления мужчина использовал километр профильной трубы. Башню подсвечивают 1800 адресных светодиодов.

В обычной жизни житель Кондратово работает в местной школе учителем. Работа с металлом для него хобби. Копию Эйфелевой башни мастер собрал на заказ.

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