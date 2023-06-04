Житель Прикамья создал восьмиметровую копию Эйфелевой башни

Фото: Serg Erofeev / ВКонтакте
В Кондратово школьный учитель построил копию Эйфелевой башни. Модель создана в масштабе 1/40. Об этом Сергей Ерофеев сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Высота местной достопримечательности достигает 8,3 метра, с пьедесталом – 8,7 метров. Ее вес составляет 400 кг. Для ее изготовления мужчина использовал километр профильной трубы. Башню подсвечивают 1800 адресных светодиодов.
В обычной жизни житель Кондратово работает в местной школе учителем. Работа с металлом для него хобби. Копию Эйфелевой башни мастер собрал на заказ.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65