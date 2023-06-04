В Перми на мосту через Иву установили три опоры из семи

Фото: permkrai.ru

В Перми продолжается строительство первого этапа трассы ТР-53. Эта дорога должна соединить Орджоникидзевский и Мотовилихинский районы с центром города и разгрузить улицу Соликамскую.

– Сейчас основные работы сосредоточены на будущем мосту через Иву. На сегодняшний день полностью готовы три опоры из семи. С марта идет надвижка пролетного строения – основной конструкции моста. Подрядчик набрал хорошие темпы, надо их сохранять – объект масштабный и долгожданный, - написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Глава Прикамья также рассказал о ходе строительства транспортного узла в районе Перми-2. По его словам, на тоннелях в створе улицы Углеуральской рабочие приступили к выемке грунта, уже пройдено более 6 метров. После завершения всех работ решится проблема с пробками на кольце площади Гайдара.

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