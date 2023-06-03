В День города в Перми запустят ночную электричку «Ласточка»

Фото: краевой Минтранс.

Ночной праздничный дополнительный рейс «Ласточки» пообещали запустить в ночь с 12 на 13 июня в Пермской пригородной компании.

После праздничных мероприятий 12 июня у горожан будет возможность уехать домой на ночной «Ласточке». Или совершить ночное путешествие по двум берегам Камы.

Элекропоезд кольцевого маршрута № 6052/6051 сообщением Пермь-2 – Левшино – Пермь-Сорт. – Пермь-2 отправится с железнодорожного вокзала 13 июня в 00.05 часов.

Далее он будет делать следующие остановки:

Пермь-1 00.11-00.15,

Мотовилиха 00.19-00.20,

Молодежная 00.29-00.30,

Левшино 00.35-00.43,

Кабельная 00.53-00.54,

Пермь-Сорт. 01.07-01.16,

Вернется на станцию Пермь-2 «Ласточка» в 01.23

Билет на кольцевой маршрут будет стоить 34 рубля, а для студентов и школьников в два раза дешевле - 17 рублей.