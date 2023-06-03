В мае из-за ремонта водоводов в Перми отключат воду в десятках домов

А запас-то я и не сделала. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Работники компании «Новогор Прикамье» лишь 12 июня сделают перерыв. А накануне и сразу после Дня города они будут ремонтировать водоводы. Из-за этого – временно отключат воду во многих пермских домах.

Посмотрите, не попала ли ваша многоэтажка в «сухой список», чтобы заранее сделать запасы воды.

Воду отключат по следующим адресам.

5 июня с 10.00 до 20.00:

- ул.Ударника,3,4,5,7,9,11;

- ул. Красина, 38, 23.

6 июня с 10.00 до 18.00:

- ул. Советская 18, 20, 22, 20а, 25, 21,

- ул. Петропавловская 19а,

- ул. Монастырская 11б,

- ул. 25 Октября 2, 8,

- ул. М.Горького 5- левый ввод, 9.

- ул. Н.Островского 72,74

8 июня с 9.30 до 19.00:

- ул. Бумажников 11, 12, 14, 16, 18, 20а;

- ул. Пинская 1-22;

- ул. Мозырьская 2-22 (четн)

8 июня с 10.00 на сутки до утра 9 июня:

- ул. Пермская 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 59, 61, 61в, 63, 65, 67, 84, 82а,

- Комсомольский проспект, 28а, 30.

10 июня с 10.00 на сутки до утра 11 июня:

- ул. Г.Хасана, 89 (школа), 91а, 91, 95, 97а, 97,

- ул. Серпуховская 19,

- ч/дома ул. Серпуховская, 34, 36,

- ул. Нейвинская 1,

- ул. Нейвинская 1-я 1,

- ул. Нейвинская 2-я 3,5,7,9,11,13.

13 июня с 9.00 до 19.00:

- ул. Архитектора Свиязева, 35, 37, 39, 39А, 41, 41/1, 43, 45;

- ул. Газосварщиков, 3, 33;

- ул. Геологов, 10, 29, 29/2, 33;

- ул. Двинская, 47, 84;

- ул. Карьерная 1-Я, 3, 38;

- ул. Карьерная 3-Я, 10;

- ул. Композитора Глинки, 8;

- ул. Конструкторская, 3;

- ул. Космонавта Беляева, 109;

- ул. Разведчиков, 25, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 51;

- ул. Ремонтная 1-Я, 1;

- ул. Ремонтная 2-Я, 2;

- ул. Сталеваров, 6, 27;

- ул. Экскаваторная, 4, 33А, 35, 35А, 37А;

- ул. Энергетиков, 4, 37, 38, 38А, 39, 39 К2, 40.