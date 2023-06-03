Житель Прикамья нашел на стройке 4 боевые гранаты

В три года условно и штраф в 10 тысяч рублей обошлась жителю Кизела опасная находка.

- Работая на строительном объекте, он нашел 4 боевые гранаты и взрыватели к ним, - сообщили в краевой прокуратуре.

Найденное он не понес никуда сдавать, а припрятал дома. Кто-то сообщил об этом в полицию. У строителя сделали обыск и нашли гранаты.

За незаконное хранение взрывных устройств кизеловца приговорили к 3 годам условно и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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