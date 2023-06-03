У самолета, летевшего из Минеральных вод в Пермь, возникли неполадки на борту

Самолет благополучно приземлился в пермском аэропорту. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня утром, 3 июня, у авиалайнера Superjet авиакомпании «Азимут», который следовал из Минеральных вод в Пермь рейсом AZO6027, в полете возникли неполадки на борту – отказала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). Об этом сообщил телеграмм-канал «Aviaincident».

ЧП произошло в 2.25 по московскому времени, когда самолет пролетал над Казахстаном. Сообщение об этом приняли казахские авиадиспетчеры.

Однако поскольку остальные системы работали нормально и сигналы бедствия не подавались, пилотам разрешили продолжать полет, и самолет благополучно приземлился в Перми.