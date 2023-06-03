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НовостиПроисшествия3 июня 2023 12:57

У самолета, летевшего из Минеральных вод в Пермь, возникли неполадки на борту

Но было принято решение продолжать полет
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Самолет благополучно приземлился в пермском аэропорту.

Самолет благополучно приземлился в пермском аэропорту.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня утром, 3 июня, у авиалайнера Superjet авиакомпании «Азимут», который следовал из Минеральных вод в Пермь рейсом AZO6027, в полете возникли неполадки на борту – отказала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). Об этом сообщил телеграмм-канал «Aviaincident».

ЧП произошло в 2.25 по московскому времени, когда самолет пролетал над Казахстаном. Сообщение об этом приняли казахские авиадиспетчеры.

Однако поскольку остальные системы работали нормально и сигналы бедствия не подавались, пилотам разрешили продолжать полет, и самолет благополучно приземлился в Перми.