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НовостиПроисшествия3 июня 2023 11:14

В Перми произошел разлив нефти в реке Каме

В прокуратуре выясняют, откуда она могла попасть в воду
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Нефтяное пятно в реке обнаружили в Мотовилихинском районе Перми. Фото: краевая прокуратура.

Нефтяное пятно в реке обнаружили в Мотовилихинском районе Перми. Фото: краевая прокуратура.

После сообщений пермяков о маслянистом пятне на Каме Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. Вчера, 2 июня, к месту разлива выезжал заместитель природоохранного прокурора Дмитрий Красноперов и поручил сотрудникам ведомства найти виновных в сбросе нефтепродуктов в реку.

Кроме этого, к проверке привлекли специалистов Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

- Когда мы приехали на место – большого пятна на поверхности воды не наблюдалось. Присутствовали небольшие следы маслянистой пленки. Вода вытекает из ливневой трубы с территории АО «Мотовилихинские заводы». Отобраны пробы воды – результаты будут готовы 6 июня, - сообщил сотрудник отдела по экологическому надзору Росприроднадзора.

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