В Прикамье разыскивают рыжеволосого голубоглазого мужчину

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Волонтеры пермского поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поиске 40-летнего пермяка.

Юрий Иванович Еремеев пропал еще 15 мая, и с тех пор о нем ничего не известно.

У пропавшего худощавое телосложение, он невысокого роста – 163 сантиметра. Волосы – рыжие, глаза голубые.

Был одет в темно-синюю куртка, серо-синий свитер, черные брюки, черные кроссовки, на голове черная бейсболка.

Всех, кто владеет хоть какой-либо информации о том, где может находиться пропавший, просят позвонить волонтерам.

Инфорги поиска: Татьяна (8-912-585-43-43) и Наталья (8-812-241-14-27).

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru