В Прикамье разыскивают рыжеволосого голубоглазого мужчину

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".
Волонтеры пермского поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поиске 40-летнего пермяка.
Юрий Иванович Еремеев пропал еще 15 мая, и с тех пор о нем ничего не известно.
У пропавшего худощавое телосложение, он невысокого роста – 163 сантиметра. Волосы – рыжие, глаза голубые.
Был одет в темно-синюю куртка, серо-синий свитер, черные брюки, черные кроссовки, на голове черная бейсболка.
Всех, кто владеет хоть какой-либо информации о том, где может находиться пропавший, просят позвонить волонтерам.
Инфорги поиска: Татьяна (8-912-585-43-43) и Наталья (8-812-241-14-27).
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