Синоптики рассказали о смене погоды в Прикамье

Безмятежные солнечные дни, похоже, заканчиваются. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Субботнее утро встретило жителей Прикамья солнцем. Но синоптики предупредили, что погода может начать меняться прямо на глазах.

Уже в полдень, возможно, придется вооружиться зонтиками.

- Днем местами прольется дождь, по северу и востоку края - сильный ливень, - прогнозируют специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Ожидаются грозы, град, в отдельных районах – довольно крупный. Порывы ветра при грозе могут достигать 25 метров в секунду.

При этом по-прежнему будет тепло. Воздух в Перми прогреется до 26 градусов, на юге края до 29, в северных районах – до 24 градусов.

А вот в понедельник метеорологи ждут серьезного похолодания.

- 5 июня холодный фронт и тыловая часть циклона обеспечат облачную с прояснениями погоду с кратковременными дождями, грозами, - предупреждают в ПЦГМС. - Днем по краю ожидается 15…20 градусов тепла, в Перми - около 19 градусов. Ночью похолодает до 7…12 градусов, в Перми – до 10 градусов.

Предполагается, что такая прохладная погода простоит до конца первой декады июня.