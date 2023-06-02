Старшего оперуполномоченного краевого главка МВД осудят за получение взятки от ОПГ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С декабря 2021 года по сентябрь 2022 старший оперативник управления экономической безопасности краевого главка МВД получал деньги от участника организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную игорную деятельность. За 800 тысяч рублей полицейский предупреждал владельцев игровых автоматов о готовящихся рейдах.

8 февраля 2023 года следователи и сотрудники ФСБ задержали полицейского. На него завели уголовное дело по статье "получение должностным лицом взятки в крупном размере".

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

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