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НовостиДом. Семья2 июня 2023 15:22

У спасенной в Прикамье трехмесячной медведицы Машеньки появился друг Ваня

В День защиты детей сотрудники Центра спасения медвежат-сирот поделились новым видео с пермским зверьком
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: скриншот видео Центр спасения медвежат-сирот/ВКонтакте

Фото: скриншот видео Центр спасения медвежат-сирот/ВКонтакте

В тверсокм Центре спасения медвежат-сирот поделились новым видео с маленькой медведицей Машенькой, которую в мае подобрали в Гайнском районе Прикамья. На кадрах мохнатая пермячка вместе со своим новым другом Ваней бегают друг за дружкой по лесу, грызут ветки деревьев и просто радуются жизни.

Видео было опубликовано 1 июня - в День защиты детей. Как отмечают сотрудники Центра, их подопечные медвежата тоже детки, только особенные – мохнатые.

- Мы заботимся о них, как о своих детях: а кто же они для нас еще? Мы делаем все, чтобы они были готовы к самостоятельной жизни в природе. И мы желаем им прожить настоящую медвежью жизнь в лесу! Также и всем остальным звериным деткам: ушастым, хвостатым, носатым, пушистым или колючим мы желаем никогда не попасть в беду и жить там, где должны жить дикие животные! - говорят сотрудники Центра.

Историю о том, как спасали медвежонка Машу, читайте в нашем материале.

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