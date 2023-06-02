В Перми за кражу 80 млн рублей от продажи имущества в рамках госконтракта осудили сотрудницу консалтинговой компании

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2016-2017 годах семеро специалистов консалтинговой фирмы в рамках государственного контракта продавали арестованное имущество должников. Но вырученные деньги они перечисляли не в соответствующие ведомства, а переводили на свои личные счета и тратили.

Потерпевшими по уголовному делу признали Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», им причинен ущерб на сумму 64, 7 млн и 16, 8 млн рублей соответственно.

Дзержинский районный суд Перми приговорил одну из участников преступной группы к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в 200 тысяч рублей, а также взыскал сумму причиненного вреда. Кроме этого, на имущество осужденной и соучастников наложен арест на общую сумму свыше 40 миллионов рублей.

- Уголовное дело в отношении других соучастников преступления выделено в отдельное производство, ведется следствие, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

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