Из Пермского края запускают вертолетные путешествия на плато Маньпупунёр

Из Пермского края теперь можно отправится в путешествие на вертолете в республику Коми. Фото: Максим Кудряшов.

Из Пермского края теперь можно отправится в путешествие на вертолете в республику Коми, где находится плато Маньпупунёр.

Маньпупунёр, или Столбыы выветривания (мансийские болваны) - геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми России. Находятся на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-Пупу-нёр. На языке манси — «малая гора идолов».

Памятник входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, включен в список семи чудес России.

Организатор путешествий Максим Кудряшов рассказал, что вариантов маршрутов – три: плато Маньпупунёр, Маньпупунёр и перевал Дятлова, Маньпупунёр и Тулымский камень

- Во время полета до плато путешественник увидит бескрайние леса, Уральские горы, извилистые реки, и конечно Гору Идолов с уникального ракурса - с неба, - рассказал Максим. - Кроме того, можно не только посетить горное плато, но и увидеть одно из самых загадочных и знаменитых мест Урала – таинственный перевал Дятлова и «гору смерти» Холат-Чахль, или посетить наивысшую точку Пермского края - Тулымский камень.

Программа путешествия такая: выезд из Перми до Ныроба на микроавтобусе, затем перелет на вертолете МИ-8, экскурсия по плато. Во время путешествия предусмотрено трёхразовое питание, туристы будут застрахованы. Стоимость однодневного путешествия от 59 900 рублей.

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