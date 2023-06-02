В сгоревшем доме в Пермском крае нашли тела мужчины и женщины

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Юсьвинском округе следователи проводят проверку по факту гибели на пожаре двух местных жителей. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Деревянный частный дом в поселке Пожва загорелся около восьми вечера 1 июня. Горели мебель и домашние вещи. Огонь охватил 30 квадратных метров. После тушения в сгоревшем доме были обнаружены тела двух человек – 66-летнего мужчины и 62-летней женщины.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства гибели людей. В частности, осмотрено место происшествия, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, выясняются все причины пожара. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение, пояснили в ведомстве.

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