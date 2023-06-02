В Прикамье задержали сотрудника колонии, избившего заключенного

Фото: ЧП Пермский край / Telegram

В Соликамске продолжается расследование уголовного дела об избиении осужденного ИК-1. Инцидент произошел в мае этого года. В помещении колонии 32-летний сотрудник надел осужденному наручники, а затем нанес ему множественные удары по телу.

После происшествия в отношении сотрудника колонии следователи возбудили уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств. В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как рассказал «Комсомолке» Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, сотрудник, который избил заключенного в ИК-1, задержан пока на 72 часа. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Не исключено, что сотрудник колонии может быть причастен и к другим эпизодам насилия в отношении заключенных.

– По моему распоряжению в колонию выезжал начальник отдела по работе с правоохранительными органами аппарата уполномоченного Павел Левашин, - пояснил Игорь Сапко. – В рамках уже возбужденного уголовного дела следователи будут устанавливать причастность сотрудника колонии к совершению иных подобных преступлений. Ситуация находится на моем личном контроле.

Также омбудсмен добавил, что обсуждал ситуацию с руководителем СУ СК по Пермскому краю Денисом Головкиным.

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