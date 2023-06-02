Мать через суд выписала из квартиры Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в ПГНИУ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале 2023 года мать Тимура Бекмансурова, который открыл огонь в Пермском университете, подала иск в суд. Она просила выписать осужденного сына из квартиры в микрорайоне Крохалева, где он жил.

Иск был удовлетворен 2 июня. Заседание состоялось в Свердловском районном суде. Бекмансуров не был против и направил заявление о том, что согласен с иском матери.

Напомним, что трагедия в ПГНИУ произошла 20 сентября 2021 года. Будучи первокурсником, Тимур Бекмансуров пришел в университетский кампус с ружьем и начал стрелять в людей. Погибли 6 человек, еще около 60 получили травмы.

При задержании Бекмансуров был ранен. Из-за этого ему в последствии ампутировали ногу. Нападавший приговорен к пожизненному заключению.

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