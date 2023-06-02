«Т Плюс» выполнила 20% гидравлических испытаний теплосетей в Перми

Фото: tplusperm

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» с начала ремонтной кампании выполнили 20% общего объема гидравлических испытаний тепловых сетей в городе Перми. С 5 июня специалисты начинают проверку теплосетей на прочность и плотность для очередных зданий краевой столицы. Всего будет проверено 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома пермяков и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедиться в их надежности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с ремонтами на ТЭЦ и котельных, а также профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания: 05.06-18.06

ул. Н. Островского, 46а;

ул. Тихая, 22, 23;

ул. Рабоче-Крестьянская, 2, 6, 6, 12, 17, 19, 21;

ул. Серединная, 2, 3;

ул. Революции, 5/1, 7, 9а;

ул. Народовольческая, 3, 3а, 4, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 46/3;

бульвар Гагарина, 26, 28, 28а, 30а, 30б, 32, 32а.

Гидравлические испытания: 05.06-19.06

ул. Геологов, 1, 3, 5, 7, 9, 11/1,11/2;

ул. Космонавта Леонова, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 68б;

ул. Композитора Глинки, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;

ул. Архитектора Свиязева, 21, 25, 32, 34, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 46/3, 48, 50/1, 50/2, 52.

Гидравлические испытания: 06.06-19.06

ул. Н. Гусарова, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9/2, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26;

ул. Академика Курчатова, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9;

ул. А. Лодыгина, 16, 18, 20, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 48а, 50, 50/1, 50/2, 52/1, 52/2, 52а, 52б, 53, 53а, 54, 54/1, 55, 56, 56/1, 57, 61;

ул. Тбилисская, 1, 1а, 1а/2, 1б, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 11, 13, 17, 19, 21а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

ул. А. Солдатова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14а, 16, 17, 17а;

ул. Вижайская, 11, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 19, 19б, 19а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

ул. Кояновская, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10;

ул. Бородинская, 23, 26, 28;

ул. А. Никулина, 35, 41, 47;

ул. Таборская, 12, 14, 20, 22, 22а;

ул. Люблинская, 9, 11, 13, 24;

ул. Газеты «Звезда», 60;

ул. Полины Осипенко, 41а, 43, 44;

ул. Сибирская, 67, 71, 73, 75, 78а, 80, 84;

ул. 25-го Октября, 101, 106;

ул. Энергетиков, 37, 38, 39, 39а, 40, 44.

Гидравлические испытания: 07.06-20.06

ул. А. Карпинского, 79, 81, 83, 85а, 87, 87а, 87г, 100а, 101, 101а, 103, 107, 109, 109а, 108, 110, 112, 112/1, 118, 120;

ул. Подводников, 9, 9а, 11, 80, 88б;

ул. Самолетная, 60, 62, 62а;

ул. Советской армии, 46, 72, 93;

проспект Декабристов, 23, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 33/3, 35, 35а, 37, 39/1, 39/2, 41, 41/1, 43;

ул. В. Засулич, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 50, 50а, 50б, 52, 54, 54а.

Гидравлические испытания: 08.06-21.06

ул. Газеты «Звезда», 33,35, 42, 42а;

проспект Комсомольский, 44, 46;

ул. Н. Краснова, 24, 25, 26;

ул. А. Пушкина, 66, 68а, 72, 76;

ул. А. Швецова, 31а;

ул. Революции, 26, 27, 28, 30;

ул. Екатерининская, 74.

Гидравлические испытания: 09.06-22.06

ул. Мира, 116, 118, 118/1, 120, 122, 122а, 122/1, 122/2, 124, 126, 126а, 128, 130, 132, 136;

шоссе Космонавтов, 160, 164б, 164в, 166, 166а, 166б, 166в, 166г, 194, 194а,201, 203, 203а, 205, 207, 209, 213, 215, 217.