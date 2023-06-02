МТС ускорила 4G в туристическом и промышленном центрах Прикамья

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Покрытие сети 4G МТС расширено в местах отдыха кунгуряков — Парке машиностроителей, пляже и близлежащих спортивных площадках. Работы также были проведены в центре Чернушки на улице Юбилейная, в районе которой обычно проходят крупные городские мероприятия. Оба города активно привлекают гостей. Кунгур – известная купеческая столица с уникальной историей и известными природными и историческими достопримечательностями такими, как Ледяная пещера, камень Ермак, старинные церкви и храмы. Чернушка – промышленный центр Прикамья, где сосредоточены крупные промышленные производства нефтедобычи.

Теперь жители смогут на комфортных скоростях пользоваться современными цифровыми услугами, включая сервисы экосистемы МТС. Например, смотреть сериалы и фильмы в формате HD на смартфоне, делать онлайн-покупки, учиться и работать в удаленном формате и делиться фотографиями урожая в соцсетях и мессенджерах.

«Кунгур и Чернушка — крупные районные центры, жители которых входят в число самых активных пользователей цифровых сервисов в Прикамье. Кроме того, эти города привлекают много туристов и бизнес-путешественников. Для них мы не только развиваем связь в регионе, но и предлагаем разнообразные туристические продукты нашей экосистемы. Например, с помощью сервиса МТС Travel можно спланировать поездку в Пермский край, забронировать отель или гостиницу и получить при этом 10-процентный кэшбек, который можно потратить на услуги связи, развлечения или новые гаджеты», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Проект реализован МТС в рамках программы по развитию территорий Прикамья сотовой связью и мобильным интернетом, которую реализует Министерство информационного развития и связи Пермского края.