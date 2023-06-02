В Перми 3 и 4 июня закроют движение личного транспорта у Северного кладбища

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные в Перми закроют движение личного транспорта в районе Северного кладбища. Как сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства, это связано с проведением православного праздника Святой Троицы.

Движение планируется закрыть по нечётной стороне улицы Якутской на участке от Светлогорской до 1-й Красноборской в Дзержинском районе. Ограничение будет действовать с 07.00 до 17.00 часов 3 и 4 июня. При этом городской общественный транспорт продолжит курсировать без изменений.

В районе Южного кладбища также организуют дополнительный остановочный пункт для автобусов. Здесь будут останавливаться маршруты №1, 5, 8, 14, 25, 33, 61 и 75. Данная остановка будет действовать на время праздника.

Автомобилистам рекомендуют быть внимательнее, а также заранее планировать маршрут следования и выбирать пути объезда.

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