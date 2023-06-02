В Пермском крае формируют новый добровольческий танковый батальон «Молот-2»

Фото: Александр КОЦ

В Пермском крае идет формирование второго добровольческого танкового батальона «Молот-2» для отправки в зону спецоперации. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «Прикамские витязи».

В сообщении говорится, что «на сегодняшний день у батальона есть стандартные потребности, как у любого другого вновь созданного формирования». Совместно с министерством обороны РФ активисты намерены максимально обеспечить пермяков-добровольцев всем необходимым.

Также отмечается, что новый батальон «будут продолжительно и скрупулёзно обучать лучшие специалисты из высших учебных заведений танковых войск».

В пермском пункте отбора на военную службу по контракту подтвердили, что сейчас формируется второй танковый батальон «Молот». В него могут вступить все желающие. Обратиться можно в пункт отбора в Перми, расположенном на улице Монастырской, 53Б.

Напомним, в прошлом году в Прикамье были сформированы два добровольческих батальона для участия в спецоперации. Это танковый батальон «Молот» и мотострелковый батальон «Парма».

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